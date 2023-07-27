خبر وفاة شيرين عبد الوهاب بأزمة قلبية يتصدر و زوجها يلتزم الصمت

البوابة-تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة،جاء ذلك بعد انتشار العديد من الأبناء التي تفيد بوفاتها متأثرة بأزمة قلبية.

بدورها لم تعلن نقابة الموسيقيين أو أي مصادر رسمية أو مقربة من الفنانة أي أنباء تؤكد هذا الادعاء، فيما لم تخرج شيرين عبد الوهاب لنفي الخبر، ولا زوجها المطرب حسام حبيب، سواء على صفحته الشخصية بموقع (فيسبوك) أو (انستغرام).

من جهته، نفى مصدر مقرب من الفنانة حقيقة الأنباء المنتشرة قائلًا: (الأخبار المنتشرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة فهي في حالة جيدة وتستعد لطرح أعمال فنية جديدة).