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الهام الفضالة متهمة بدفع مبالغ مالية للمعجبين في معرض العطور.. وما الذي ترتديه في قدمها؟!

منشور 02 آذار / مارس 2022 - 09:00
الهام الفضالة وشهاب جوهر
الهام الفضالة وشهاب جوهر

استُقبِلَت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر بحفاوة في معرض العطور المقام في العاصمة السعودية الرياض. 

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إلهام الفضالة وشهاب الجوهر في معرض العطور الرياض

 

شاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو يظهر فيه تزاحم المعجبين عليها وعلى زوجها من أجل التقاط بعض الصور التذكارية معهما، حيث يمكننا رؤية عشرات الفتيات والشبان المتجمهرين حول بوث عطور الفنانيين.

إطلالة إلهام الفضالة في معرض العطور الرياض


واختارت الفضالة إطلالة اتسمت بالغرابة، حيث ارتدت بنطال وتوب خمري اللون نسَقته بعباءة مخملية باللون الخمري القاتم جاء الجزء السفلي منها على شكل طيات أنيقة، بينما نسَّقت إطلالتها بحذاء ذي كعب عالٍ باللون الفوشي ومُزيَّن ببيونة وردية من قماش التل، وحملت حقيبة صغيرة ذات تصميم غريب باللون الفوشي.
وأكملت الفضالة إطلالتها بمجوهرات مُرصعة بالأحجاء الكريمة وشالة خمرية غطت خصلات شعرها، في حين اعتمدت مكياج من درجات النود والبني.
 

رد فعل المتابعين من تزاحم الحضور حول إلهام الفضالة وشهاب جوهر

 

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم من هذه الفعاليات التي تقاوم وسط التشديدات التي تضعها وزارة الصحة وتحذيرها الدائم من التجمعات والزدحام بسبب جائحة كورونا، كما تساءل البعض عن سبب تزاحم هذه الأعداد لمشهورين غير سعوديين.

وكتب أحد المغردين معلِّقًا على الوضع: "الشئ المحزن ان اغلب المتجمهرين والمهووسين بالسلام والتصوير مع الفنان والفنانة هم اشخاص بالغين وراشدين !! بل إن البعض منهم قد يكونو آباء وامهات ..الله يهدي الجميع".

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وعلَّق آخر مستهجنًا: "بغض النظر عن التجمعات اللي يسويها الساذجين على مشاهير الفلس لكن انا عجزت افهم ومستغرب ومتعجب على أي اساس يتم دعوة هؤلاء الكوايتة اللي مالهم أي قيمة ببلدهم وليش ما نشوف احد يتجمع عليهم الا عندنا.!".

فيما يرى البعض أن الفنانين دفعا مبالغ مالية للمتواجدين من أجل التجمهر حولهم، فكتب أحدهم: "يعطونهم فلوس مقابل انهم يصارخون وكل نعجه تجمع لها ثلاث اربع معها".

وأضاف آخر: "يعني صدق سالفة اللي قال مدفوع لهم 150 ريال".
 

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