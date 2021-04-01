الهام شاهين تدافع عن القبلات و الأحضان في الأفلام و تهاجم أحمد زاهر

ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الفنان أحمد زاهر، بعد وصفه لمشاهد القبلات و الأحضان في الأفلام بـ(السيئة الجارية).

وقالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية: (مبحبش اللي بيخلط الدين بالفن وبلاش نتكلم في حاجة متخصناش)، مضيفة: (لو مش بتحترم أهل الفن بلاش تبقى موجود معاهم، ومبحبش اللي بيقولوا آراء دينية جوا الفن).

وكان الفنان أحمد زاهر أثار الجدل مؤخرا بسبب تصريحاته عن المشاهد الساخنة والقبلات، حيث قال: (أنا إنسان شرقي ومربي بناتي على خطوط حمراء معينة، فالمشاهد الساخنة سيئة جارية، وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده، وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برده عندهم نفس القيود).

من جانب آخر، انتهى أخيراً عرض حكاية (حتة مني) ضمن مسلسل (زي القمر) من بطولة إلهام شاهين، وأحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر، وسارة الشامي، وتأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وإخراج حسام علي.

كما كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها تحرص في شهر رمضان على متابعة جميع المسلسلات، خاصة أنها شاهدت عددا من الفيديوهات الدعائية لبعض المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان. ووصفت إلهام شاهين تلك الأعمال بالجيدة جدا هذا العام، وقالت: (بحب اشوف كله سواء لأصدقائي الجيل الكبير أو الشباب الصغير بحب اشوف عاملين إيه).