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الوسوف يستقبل حفيدته الأولى: (ويبقى في الحياة فسحات من الأمل)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 17 شباط / فبراير 2023 - 04:28
جورج وسوف
جورج وسوف

البوابة- بعد قرابة الأربعين يوما على رحيل نجله الأكبر وديع، استقبل المطرب جورج وسوف حفيدته الأولى من ابنه (جورج جونيور) ليلة عيد الحب وأطلق عليها اسم (آميا).

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و شارك سلطان الطرب صورة له وهو يحمل حفيدته على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام)، وأرفقها بتعليق قال فيه: (ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف 14/2/2023).

يذكر أن  المطرب جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية أعدها خصيصا لنجله الراحل والتي حملت اسم (نص عمري).

و علق جورج عليها قائلا: (إلى حبيبي وديع نص عمري اغنية لروحك بذكرى الأربعين سرقت الحب من عيده).

كلمات دالة:جورج وسوف

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