الوسوف يستقبل حفيدته الأولى: (ويبقى في الحياة فسحات من الأمل)

البوابة- بعد قرابة الأربعين يوما على رحيل نجله الأكبر وديع، استقبل المطرب جورج وسوف حفيدته الأولى من ابنه (جورج جونيور) ليلة عيد الحب وأطلق عليها اسم (آميا).

و شارك سلطان الطرب صورة له وهو يحمل حفيدته على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام)، وأرفقها بتعليق قال فيه: (ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف 14/2/2023).

يذكر أن المطرب جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية أعدها خصيصا لنجله الراحل والتي حملت اسم (نص عمري).

و علق جورج عليها قائلا: (إلى حبيبي وديع نص عمري اغنية لروحك بذكرى الأربعين سرقت الحب من عيده).