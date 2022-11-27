الوسوف يطرح (بيتكلّم عليّا) بمشاركة عابد فهد و عبد المنعم عمايري

أطلق سلطان الطرب جورج وسّوف أغنيته الجديدة بعنوان (بيتكلّم عليّا) من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الفنّان اللبنانيّ زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.





الأغنية الجديدة من إنتاج رودولف جبر، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وقد جاءت فكرة الكليب مميّزة كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجميْ التمثيل السورييْن عابد فهد، وعبد المنعم عمايري، والنجمة اللبنانيّة زينة مكّي.

ويقول مطلع الأغنية:

(بيتكلّم عليا... بيقول فيا وفيا .. وأنا عمري ما جبت سيرته غير بخير ده اللي ما عمريش جرحته ... سايبه يغلط براحته .. مع إني أقدر أقول حاجات كتير).

هذا وأحيا