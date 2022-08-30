خبر وفاة جورج وسوف يتصدر الترند.. حقيقة أم إشاعة؟

انتشرت أخبار تفيد وفاة النجم السوري جورج وسوف ، وتصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر محرك البحث غوغل.

يبدو أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلط عليهم الأمر بين وفاة الفنان اللبناني الشاب جورج الراسي واسم الفنان السوري جورج وسوف، معتقدين أن المعني في الخبر هو الأخير، وأفيد أن شائعات وفاته لا صحة لها على الإطلاق.





وفي وقت سابق، وجَّه وسوف رسالة تعزية لعائلة جورج الراسي، مُعربًا عن صدمته وحزنه، وكتب فيها: ""شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي جورج الراسي".

ويجدر الإشارة إليه أن الراسي اشتهر بتشابه صوته بصوت جورج وسوف، حيث أعرب في العديد من المقابلات عن فخره وسعادته بهذا التشابه، كما عبَّر عن امتنانه له لما قدمه له من نصائح مهمة خاصة بالغناء.