إليسا تُجيب على تساؤلات جمهورها بصورة تجمعها بوالدتها!

اليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورة تجمعها بوالدتها وهي تقوم باحتضانها وكتبت مُعلقة: "حبي، حياتي، كل شيء، أمي".

وتأتي هذه الصورة بعد العديد من التساؤلات والتي طرحها جمهور اليسا حول عدم مشاركة والدتها وشقيقها كميل في كليبها الأخير "الى كل الي بحبوني" والذي كشفت من خلاله عن معاناتها مع مرض السرطان، وشكرت كل من وقف إلى جانبها، خصوصًا ان الكليب ضم عدد من الشخصيات التي ساندتها في محنتها.

إذ شكك البعض بعدم مساندة والدتها لها وهو الأمر الذي نفته إليسا بشكل كامل من خلال هذه الصورة والتعليق، وكان كميل شقيق إليسا قد تحدث عن تجربتها ووصفها بالقوية، وأكد انها لم تعتذر عن أي عمل فني خلال فترة علاجها.