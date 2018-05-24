شاهد بالصور: الظهور الأول لابنة أميتاب باتشان في عالم التمثيل

أميتاب باتشان وابنته شويتا

وأخيرًا ستشارك "شويتا" والدها أميتاب باتشان التمثيل، إنها الشخص الوحيد من عائلة باتشان ليس له أي دور في عالم صناعة الأفلام، وهي أيضًا الوحيدة التي لم تشارك التمثيل مع الممثل الأسطوري أميتاب باتشان، ولكن ذلك على وشك أن يتبدل.

أميتاب باتشان وابنته شويتا باتشان سيتم مشاهدتهما ضمن تصوير إعلان تجاري على شاشة التلفاز في الأيام القادمة، وكانت شويتا قد صورت إعلان دعائي يخص أحد البراندات للجواهر وستيم الإعلان عنه قريبًا.

بعض الصور ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها شويتا ترتدي الزي الهندي البسيط برفقة والدها الرجل الهندي المتعارف عليه، ولكن الصور زادت من فضول المتابعين وحمستهم لمتابعة الإعلان فور نشره على التلفاز وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

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