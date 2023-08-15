انتحال اسم رنا رئيس لأغراض النصب و الفنانة تحذر!

البوابة-حذرت الفنانة رنا رئيس متابعيها من صفحة وهمية تحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تستغل اسمها لجمع تبرعات مادية وعينية.

ونشرت رنا رئيس صورة الصفحة الوهمية التي تحمل اسمها عبر حسابها على تطبيق (إنستغرام)، و علقت عليها قائلة: (الصفحة دي مش بتاعتي وبتستخدم اسمي علشان يلموا تبرعات مش حقيقية)، و قد تم لاحقا اغلاق الصفحة بعد التبليغ عتها.

و على صعيد العمل، تعيش الفنانة رنا رئيس حالة من النشاط الفنى المكثف على مستوى السينما والدراما، حيث تنتظر عرض فيلمها الجديد (أولاد حريم كريم)، بطولة مصطفى قمر، علا غانم، بسمة، داليا البحيرى، بشرى، تيام مصطفى قمر، عمرو عبدالجليل، و خالد سرحان. و تنتظر أيضاً رنا رئيس عرض فيلمها الجديد (أسود ملون) من بطولة النجم بيومى فؤاد، كما تشارك رنا فى بطولة فيلم(عصابة عظيمة) من بطولة النجمة إسعاد يونس.

وعلى مستوى الدراما تنتظر رنا عرض مسلسلها الجديد (نصي التاني) الذي تشارك بطولته النجم على ربيع، الذي يدور فى إطار من الكوميديا، حول موظف يعمل ببنك، ويسعى للعثور على فتاة يحبها، ليستقر فى حياته العاطفية، حيث يقابل فى كل حلقة فتاة مختلفة، ويعيش معها قصة حب جديدة.