رنا رئيس من أمام الكعبة في ذكرى وفاة والدها (صور)

توجهت الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة، تزامنًا مع الذكرى الثانية لوفاة والدها وجدها.

رنا رئيس تؤدي مناسك العمرة

وشاركت رنا رئيس متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لها من أمام الكعبة المشرفة، ظهرت فيها مرتديةً حجابًا أبيض وعباءة رمادية اللون، وكتبت: "يا الله! كم كنت قريبة منكم اليوم.. رحلوا عني بالأمس واليوم هو الذكرى السنوية الثانية لأبي وجدي".

وتابعت كلامها: "لم أجد راحة أكثر من بيت الله! اللهم أجعل أبي وجدي من ورثة جنة النعيم يا الله".

وتابعت مرددة مجموعة من الأدعية: "اللهم تقبل دعائي لهم واغفر لي ولهم وهون علينا كل صعب.. اللهم إني أحمدك على كل نعمة، وأسألك الصبر دئمًا على كل بلية، وأرجو رحمتك في كل حال كنت عليه.. اللهم ارزقنا في عامنا القادم صلاة أخرى في الكعبة، اللهم تقبل منا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وأطلق ألسنتنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تكلنا إلى أحد غيرك أبدا ما حيينا، واكتب لنا العمرة في العام القادم إن كان في العمر بقية.. الحمدالله دائمًا".

رودو أفعال زملائها

وطلبت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور من رئيس الدعاء لها، حيث كتبت: "ادعيلي"، من ناحيتها علقت الفنانة الأردنية ركين سعد: "الله يرحمهم يا رب و يصبرك دائما"، وكتبت الفنانة بدرية طلبة: "ياروحى ربنا يرحمهم ويتقبل منك".



