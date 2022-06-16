انتشار صورة لوالدة رهف القحطاني لأول مرة..كذب أم حقيقة؟!

أحدثت مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، المعروفة بـ"وذ نكهة"، موجة من الجدل بعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة يزعم أنها لوالدتها.

انتشرت صورة يُشار إلى أنها تعود لوالدة رهف القحطاني عبر مواقع التواصل، حيث شارك حساب باسم "والدة لأجمل وذ نكهة" صورة لسيدة جميلة وشابة مُرتدية عباءة رمادية وشالة للشعر، وبينما بدا واضحًا شكل عينيها اللوزيتين، أخفت شكل فمها بغيمة وردية.

وانقسم المستخدمون بين مصدق ومكذب، فمنهم من رأى أن هذه السيدة ليست والدة رهف بسبب ملامحها الشبابية، خاصة أنها لا بد أن تكون في الأربعينات من عمرها، باعتبار أن رهف تبلغ من العمر 22 عامًا، كما أن رهف لطالما أشارت أن والدتها مريضة وتستخدم الكرسي المتحرك.

وعلَّقت أخرى: "امها صدق كبيرة بالسن ومقعدة المفروض الحسابات اللي تنشر الاشاعات وتثير الجدل يغلق حسابتهم نهائي".

وأضافت أخرى: "انا من البدايه شفت مكتوب ام وذ نكهه😂 ووحده بس تصور محلات ملابس وجزم وتفرفررر طول اليوم قلت مستحيييييل تكون هاذي امها / رهف واضح موظفه وحده ماسكه الحساب وتقولها نزلي مصوري او روحي هالمكان الفلاني المهم الموضوع موظفه مش امها يعني كذب عيني عينك😂 هذا كله عشان رهف مش مكفيها نفسها استغلت امها الكبيره بالسن".

من جهة أخرى، أشاد العديدون بجمالها، فكتبت إحدى المستخدمات: "يوم اذيه الام كيف الإنتاج يطلع ماشاءالله".

وفي وقت سابق، ردَّت رهف على الشائعات التي تقول أن والدتها سورية الجنسية، حيث نشرت فيديو معلقةً على الأخبار، وقالت: "اللى يقولون أمي سورية .. أمي سعودية .. منا وفينا .. شىء ثاني .. أنا عمري 22 سنة".

وأضافت : ناس يقولون يا اخي معلومات مضروبة.. بس عادي يعني ..واتعودت.. نو بروبلم".



