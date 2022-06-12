رهف القحطاني تثير غضب المتابعين بجلسة تصوير وصفت بـ"الجريئة"



أثارت مشهور سناب شات السعودية، رهف القحطاني، غضب جمهورها بعد ظهورها في جلسة تصوير وصفوها بـ"الجريئة".

وشاركت رهف القحطاني متابعيها عبر حسابها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو لجلسة تصويرها تظهر فيها تتمايل على أنغام الأغنية، حيث اختارت ارتداء فستان أبيض مُزيَّن بطبعات على شكل زهور صغيرة، بينما جاء بربطة ملتفة حول العنق كاشفًا عن مفاتنها.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، في حين اعتمدت مكياج من درجات البرونزي.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القحطاني قد تعدَّت الحدود بحركاتها ورقصها وملابسها، التي بدأت شيئًا فشيئًا تكشف عن مفاتنها، بعدما عرفت بارتدائها العباءة والشيلة.

فكتبت إحداهن: "مو لايقه عليها هالحركات.. اللي يعرفها اول ماطلعت حركات المحزم المليان والوجه يطلق وتقليد حركات العيال لايقة عليها".

وتساءل البعض عن رأي والدها بتصرفاتها، فكتبت إحداهن: "هذي وين اهلها معقوله ابوها ماعنده احساس".

وأضافت أخرى: "والله كل الدنيا تهون لامنهم شافوها لكن كيف عادي عندها ابوها واخوانها يشوفونها بهالمنظر وهاللبس ؟؟ افا بس والله حرام".

وأبدت إحداهن دعمها لها وطلبت من المتابعين الدعاء لرهف بالهداية، وكتبت: "ادعوا لها بالهدايه تراها طيبه بس الفلوس اعوذ بالله ياتكون نعمه اللانسان تكون سبب دخوله الجنه بكثرة الصدقات واعمال الخير ياتكون نقمه وسبب بدخول الانسان النار الله يهديها ويهدي بنات المسلمين كلهم ويصلح احوالنا".

وتأتي جلسة تصوير رهف القحطاني بعدما أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية قرارًا بفرض غرامات بقيمة 400,000 ريال سعودي (106 ألف دولار أمريكي) عليها وعلى الفاشونيستا السعودية مروج الرحيلي لمخالفتهما ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول، خلال إجازتهما في جزر المالديف.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهيئة على موقع التدوين "تويتر" نصر القرار والذي جاء فيه: "الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول".

