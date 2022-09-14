انتصار : لا وقت للزواج.. وأنا شخصية نكدية

تصدرت الفنانة المصرية انتصار محرك البحث "غوغل"، بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن الزواج والرجل.

انتصار: لا وقت للزواج

حلَّت انتصار ضيفةً في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وتطرَّقت للحديث عن الزواج، نافية رفضها للزواج، لكن معزية عدم ارتباطها لعدم وجود الوقت الكافي لذلك، وقالت: "ماعتزلتش الرجالة لكن مافيش وقت فأنا ا ست عاملة وأم في البيت خاصة أني ست عاملة في مجال صعب وفيه تنافس بيشفط الوقت والعمر لاني مش مجرد موظفة بس بروح الصبح أمضي وارجع".

ولفتت إلى أنها مشغولة في البيت على مدار الـ24 ساعة، قائلة: "24 ساعة شغالة حتى وأنا في البيت على طول في وضع تنافسي طول الوقت حتى في البيت بنتابع لاصقال المهارات وغيرها".

وأوضحت أن الرجل يشفط الوقت، فهو يتحول إلى الابن الأكبر للزوجة التي لا بد أن ترعاه بعد أولادها، وتابعت: "الست بتتحول بعد الزواج لأم الرجل وعاوز في البيت يبقى الابن الكبير بعد ولاده وبالتالي الست بتتفاجيء أن بقى عندها زوج زي إبنها الكبير عاوزالي ياكله ويشربه ويسمع همومه ولازم الست تكون طول الوقت كده".







انتصار وأسباب طلاقها

أما عن أسباب طلاقة، أوضحت أن الأمر يعود لخلافات عادية جدًا، قائلة: "الوفاق من عند ربنا محدش ضامن نفسه لأن الوفاق والود زي السر بين الاثنين فجأة بعد الهدوء ممكن ينتهي الوفاق الزواج مكتوب والطلاق برضه مكتوب بمواعيد".

انتصار وعيوب الرجل

وعن عيوب الرجل التي لا يمكن أن تتقبلها، قالت أن البخل والكذب والخيانة يأتون في المرتبة الأولى، فالبخل بنظرها هو بخل المشاعر وليس المال فقط، قائلة: "لما اتجوز راجل بخيل هديله مشاعر إزاي ؟ وأنا مش مستخسرة فيه حاجه".

وأكَّدت انتصار أن لا رجل في حياتها بالوقت الحالي، رغم أنها قبل عدة أشهر كشفت عن مشروع زواج يلوح في الأفق خلال ظهورها في برنامج "العرافة" مع بسمة وهبة.

انتصار افضل تصنيفي كممثلة كوميدية

وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة المصرية أنها تفضل أن يجري تصنيفها على أساس ممثلة كوميدية، مُشيرةً أن الكثيرين لا يعلمون ما تعنيه الكوميديا، قائلة: "الناس فاكرة أن الكوميدي فقط بيضحك الناس وبيقول إفيهات على المسرح، رغم أن الممثل المصنف كوميدي دوره مهم جداً مثل عبد المنعم مدبولي، وسهير الباروني، وسهير البابلي، وعبد المنعم إبراهيم".

وأضافت انتصار: "الممثل الكوميدي يعني أنه خلص كل شيء في التمثيل وبقى عنده موهبة كمان يضحك الناس ودي صفة وتخصص مش موجود كتير في العالم".



انتصار: أنا شخص نكدي

أما بشأن خروجها من إطار الكوميديا وتحولها إلى الدراما، أوضحت أن الممثل الكوميدي "نكدي" لكنه في ذات الوقت يستطيع السخرية من أحزانه والضحك عليها.

وأكدت انتصار أنها شخص "نكدي"، قائلة: "أيوه عندي حتة نكدية كده موجودة بس مش قدام الناس في البيت بس لكن بمجرد خروجي من البيت هتلاقي الضحك كله".