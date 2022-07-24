بسمة وهبة تكشف تعرض صديقتها للخيانة..وتنفعل "مش داليا البحيري"

أطلَّت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على جمهورها في بث مباشر عبر حسابها في "إنستغرام"، لتجيب عن أسئلتهم بشأن أسباب تغيبها عن الشاشة، وطمأنتهم على حالتها الصحية، وسرد تفاصيل صادمة لتعرض صديقتها للخيانة والسرقة من قبل زوجها وصديقتها المقربة.

بسمة وهبة تكشف تعرض صديقتها للخيانة

في الفيديو، أشارت بسمة وهبة أنها تشعر بألم نفسي أكثر منه عضوي بسبب تعرض صديقتها المقربة للخيانة من زوجها، الذي أقدم على تطليقها والزواج من صديقتها المقربة "داليا"، التي أدخلتها بيتها وأتمنتها على نفسها.

ولم تكن هذه المعلومة الوحيدة الصادمة، بل أن زوج صديقتها عمل على تطليق داليا من زوجها، الذي يعتبر صديق مقرب له، من أجل الارتباط بها.

وأبدت وهبة غضبها واستيائها مما آلت إليه الأمور، متساءلة كيف للبيوت أن تفتح أمام هؤلاء الشخصيات الذين يسرقون أزواج الآخرين.

وأضافت أن "داليا" لصة، حيث تتعرف على الرجال وتتزوجهم من أجل أموالهم، مؤكدةً أن ما تفعله هو عملية "نصب واحتيال" تحت إطار الزواج.

ووجهت بسمة رسالة لصديقتها، مؤكدةً أن الله يحبها لمعرفتها حقيقة زوجها وصديقتها، وطلبت منها أن لا تشعر بالحزن على ما وقعت به، مُشيرةً: "أن الرخيص بروح للرخيص ويلي بعرفهم بكون رخيص زيهم، ويلي حيفتح بيتو ليهم يبقا مش خايف على أهل بيته يبأى مفيش في نخوة".



ونصَّحت الإعلامية متابعيها أن يكونوا حريصين في تعاملاتهم، وطلبت منهم عدم إدخال أي شخص إلى حياتهم، وعدم الوثوق بالآخرين، وعدم إخبار الآخرين بأسرار بيتهم حتى وإن كان صديق مقرب، فباستطاعته أخذ مواطن الضعف في العلاقة وتسيسها لصالح.

بسمة وهبة تنفي أن تكون داليا البحيري هي المقصودة

ومع ذكر اسم "داليا" في حوار بسمة، انهالت تعليقات المتابعين الذين اعتقدوا أن المقصودة هي "داليا البحيري". وعلى الفور، ردَّت بسمة على تكهناتهم نافية أن تكون المقصودة هي "داليا البحيري"، قائلة: "مش داليا البحيري يا جماعة.. داليا البحيري نو..دي وحدة اسمها داليا وحدة نكرة".

بسمة وهبة تخضع لعملية جراحية في لندن

وعلى صعيد حالتها الصحية، سافرت وهبة إلى العاصمة البرطانية لندن للخضوع لعملية جراحية يوم الإثنين القادم، وقالت: "أنا بقالى شهر تعبانة، واليوم أشعر بالتعب أكثر من أي يوم، وخاصة من الناحية النفسية، وسأجري عملية جراحية بعد يومين من الآن”.

وطلبت من متابعيها الدعاء، مختتمة كلامها: "ادعولى وحشتوني البرنامج وحشني ومصر وحشتني، وعارفة إن ربنا هيكرمني، وإن كل حاجة خير.. وبعد العملية هرجع للساحل والمياه والهدوء.. استمتعوا بالطبيعة وخلوا بالكم من بيوتكم عشان اللصوص كتروا أوي".

