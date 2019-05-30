انتقادات لنادين نجيم بسبب وجهها المنتفخ من البوتوكس في أحد مشاهد "خمسة ونص" (فيديو)

من دون شك، تحتل النجمة اللبنانية مرتبة لا يستهان بها لدى الجمهور من خلال أعمالها الدرامية التي تطل فيها خلال شهر رمضان كل عام، لكن هذا لا يمنع بعض المتابعين من التعليق على شكلها الذي تظهر فيه أمام الكاميرات أثناء تصويرها لمشاهدها.

وفي التفاصيل، كانت إحدى مشاهد مسلسل "خمسة ونص" حديث الجمهور يوم أمس، وهو المشهد الذي تقوم فيه بيان بصفع جاد، بالإضافة إلى أنها طلبت منه الابتعاد عنها وإعادتها لزوجها وابنها بعدما كانوا قد اعترفوا لبعضهما بحبهما في الحلقة السابقة.

وبعد متابعة المشهد من قبل عدد كبير من الجمهور، البعض غضب منها بسبب صفعها لمعتصم النهار، ولكن البعض الآخر علق قائلًا أنها لا تستطيع أن تبدي أي تعابير على وجهها بسبب البوتوكس وعمليات التجميل، فكتبت لها إحداهن وقالت: " عن كمية البوتوكس الي عملتها نادين بحيث مافي مشاعر حزن او فرح بوجهها؟،كلنا نعمل بوتوكس بس اوعمولي معروف بلييييز انت ممثلة تحتاحين تعابير".

مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، وهو من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصباح إخوان، وكانت شيرين عبد الوهاب قد شاركت في تقديم أغنية التتر للمسلسل بعنوان "يا بتفكر يا بتحس" باللهجة اللبنانية.

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