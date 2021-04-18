ريم عبد الله تُقلد بدور البراهيم والأخيرة ترد..فيديو!

تصدر هاشتاق "#ريم_عبدالله_وبدور_البراهيم" الترند في المملكة العربية السعودية بعد أن بادرت الممثلة السعودية ريم عبد الله بتقليد خبيرة التجميل بدور البراهيم من خلال برنامج استديو 21.



ريم والتي كانت خلال الحلقة السابقة قد قلدت مشهورة السناب شات هند القحطاني اختارت بحلقة اليوم أن تقلد بدور البراهيم وخاصةً جملتها الشهيرة "والله ما يشم مفارق راسي غير واحد يدفعلي مليون ريال مهر"...وشاركت ريم الفيديو عبر حسابها الرسمي في تويتر ليأتي الرد سريعاً من بدور عبر حسابها في سناب شات تعليق جاء فيه "أجمل وأرقى من يقلدني نشبه بعض كثير سبحان الله فديتها اسعدتني ممثلة مبدعة ريم العبد الله".

#ريم_عبدالله_وبدور_البراهيم

شكراً للجميلة والراقية بدور البراهيم على تقبلها وسعة صدرها على فقرة اليوم 😂

وتستاهلي المليون وأكثر 🌹 pic.twitter.com/fJfPPXtIaG — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) April 18, 2021

الجمهور بدور تفاعل عبر الهاشتاق بعد تغريدات كان منها:

"ما زالت mbc هدفها اشهار التافهين و رفع قيمتهم أكثر على حساب من يستحقون الشهرة فعلا..بتقولون ضحك.. بقولكم لقوا الضحك يمشي عليكم فقالوا خلاص هذا طريقنا لهدمهم"...وغرد آخر "بدور ممره شخصية ورزه معليش ريم ماظبطتي التقليد مثل هند"...وغرد آخر "الشره على الي يعطونها اكبر من حجمها سوا هي أو هند القحطاني استغفر الله العظيم بس اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

الشره على الي يعطونها اكبر من حجمها سوا هي أو هند القحطاني استغفر الله العظيم بس اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا #بدور_البراهيم #ريم_عبدالله_وبدور_البراهيم — 🎗️ عبدلله عيسى (@abdullah76443) April 18, 2021

بالحديث عن بدور فهي تعتبر من الأسماء المثيرة للجدل إذ كانت منذ مدة قريبة قد تصدر الترند بعد أن أجابت على أحد الأسئلة حول التمثيل أنه في حال قررت خوض غمار التمثيلفإنها لن ترضى إلَّا بمشاركة النجوم العمالقة في السعودية، وقالت:"إذا بمثل همثل مع العمالقة الكبار في السعودية.. أبغى أمثل مسلسلات أو أفلام سعودية.. أنا مو حاطة الموضوع في راسي"...كما وضعت البراهيم شروطًا لمشاركتها في أي عمل، قائلة: "لكن إذ فكرت في التمثيل هتكون أول أعمالي لازم تكون بطولة وأجري يكون عالي جدا حالي حال الكبار.. أنا بدور البراهيم".

أيضاً تلقت الفاشنيستا عرض زواجٍ من شابٍ خليجي بفيديو جاء فيه:

"مساء الخير.. يا اخوان أبيكم تساعدوني نوصل المسج للأخت بدور إبراهيم وأنا موافق أدفع المهر 2 مليون ريال، يا ريت توصلون المسج"!

وسخر الجمهور عبر منصة "تويتر" من عرض الزواج:

"كلنا ندري ان بدور دافعه له الفين الا بدور نفسها"...وتابع آخر: "ارجوك تزوجها فكنا منها دايم طالعه لي ارجوووك"..وتابع آخر "لو بنت سعوديه إذا طلبت مية الف ما يدفعون لها و اذا مشهورة عارية كاسية يدفعون لها اوبس نفاق".

للمزيد من قسم الترفيه:

دينا الشربيني تكشف سر عن عمرو دياب من خلال برنامج رامز عقله طار!

نسل الأغراب وقُبلة جريئة بين مي عمر وأحمد مالك!

هند البلوشي تفجر مفاجأة حملها من علي يوسف...وطلاقها باطل منه!