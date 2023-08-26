أنجلينا جولي بوشم غير أخلاقي.. والجمهور يؤكّد بانه رسالة الى براد بيت

شارك فنان تجميلي عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة تكشف عن وضع الفنانة العالمية أنجلينا جولي لوشم جديد.

أنجلينا جولي تضع وشم غير أخلاقي



كشفت الصورة التي نشرها الفنان التجميلي عن يدين جولي مع إشارته إليها في التعليق، وظهرت وهي تضع وشم جديد على أصابعها وخاصة الوسطانية، فيما حرص الفنان التغبيش على شكل الوشم، مما جعل الجمهور يؤكد بأنه "غير أخلاقي" لا سيما مع اختيار وضعه على الأصبع.

وعلق الفنان الشاب على الصور التي شاركها للنجمة العالمية: "مازلت لا أصدق أنني أمسكت بيدها ووشمتها، خمّن ماذا حصلت على كفها؟".

الجمهور يؤكّد بانها رسالة الى براد بيت



وانتقل الجمهور الى قسم التعليقات للتأكيد بأن هذا الوشم هو عبارة عن حركة غير أخلاقية يبدو واضحاً بانها وجهتها الى طليقها النجم العالمي "براد بيت".



وبالرغم من ان هذه التخمينات انتشرت على التعليقات في الصورة الا أن الفنان وضع حداً لهذا وأكد بان الوشم لا علاقة له بالفنان العالمي براد بيت، لكنه لم يكشف عن ماهيته بشكل واضح.

يُشار بأن الثنائي الأشهر عبر حول العالمي كانا قد أعلنا انفصالهما بشكل صادم، ورافق هذا الانفصال بعد المشاكل وتبادل الاتهامات بينهما.

بدأت علاقة الثنائي في عام 2004، وكان حينها براد مرتبطًا بـ جنيفير أنيستون التي خانها مع جولي، ليعلن انفصاله بعدها بعام عن جينفير.

وبعد علاقة حب استمرت 10 أعوام ارتبط الثنائي في عام 2014 رسميًا.