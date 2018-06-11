شاهد سيلفي شيرين عبد الوهاب مع ابنتها من دون أي مكياج

شيرين عبد الوهاب

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها على تطبيق "انستغرام" بصورة تجمعها بصغيرتها مريم، وتظهر النجمة المصرية في الصورة الصباحية على طبيعتها من دون مساحيق تجميل ومكياج، وبدا واضحاً عليها انتفاخ جفنيها، إلا أن ما أثار دهشة محبيها الشبه الكبير بينها وبين طفلتها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي نالت إعجاب الآلاف من متابعي شيرين، وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على جمالها وجرأتها بالظهور من دون مكياج، ولفتت الطفلة الانظار بسبب الشبه الكبير مع والدتها.

وعلقت شيرين على الصورة قائلة: "أحلى صباح في الدنيا لأحلى بنت في الدنيا".

A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on Jun 10, 2018 at 9:19pm PDT

يذكر أن شيرين تزوجت من المغني حسام حبيب في شهر نيسان (أبريل) الماضي، في حفل صغير حضره عدد من نجوم الغناء والفن فى مصر والوطن العربي.

على الصعيد الفني، تحضر النجمة المصرية لإحياء حفلاتها ضمن حفلات عيد الفطر، في الـ19 من يونيو في جده، وفي الـ22 في الكويت.

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