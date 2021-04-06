انفصال أسما شريف منير و محمود حجازي: (احترموا خصوصية الموقف)

أعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، عبر حسابها على(فيسبوك)

وكتبت أسما، قائلة: (ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا).

هذا و كانت أسما فاجأت جمهورها ومتابعيها بحذف صورها وزوجها الفنان محمود حجازي من حسابها بموقع _إنستجرام)، كما أقدمت على خطوة إلغاء متابعته أيضًا.

وبالبحث بحساب زوجها الفنان، فقد قام هو الآخر بحذف بعض الصور التي تجمعهما ولكنه ظل محتفظًا بصور أخرى، ولم يلغ متابعتها عبر الموقع الشهير.

وكانت أسما شريف منير، احتفلت بعيد ميلادها قبل يوم واحد من حذف صورها مع زوجها، ووجهت الشكر عبر (إنستجرام)، لجميع أفراد عائلتها لمؤازرتها دائمًا ووقوفهم في ظهرها ليساندوها، ولم تذكر زوجها محمود حجازي.