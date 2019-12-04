انفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان..حقيقة أم لا زالت إشاعة؟

أكدت وسائل إعلام مصرية مرئية ومسموعة خبر انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد كثير من الجدل والقيل والقال خلال الفترة الماضية، وكان الإعلامي المصري تامر أمين هو من تحدث عن ذلك خلال برنامجه على قناة "النهار".

وأوضح تامر أمين خلال حلقته من برنامج "آخر النهار" أن السبب الرئيسي لبكاء أصالة على مسرح موسم الرياض عندما قدمت أغنيتها "ذاك الغبي" هو انفصالها عن زوجها، وتابع قائلًا: " في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص".

الجدير ذكره أن خبر الانفصال لاحق أصالة منذ شهور، وحتى الآن لم تتحدث بشكل رسمي لوسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الأمر، وفي وقت سابق أعربت عن انزعاجها من تناقل أخبار حياتها الخاصة من خلال منشور عبر حسابها على إنستغرام طلبت فيه من الجميع عدم التدخل في شؤونها مع زوجها وأبو أولادها طارق العريان.

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