سمية الحشاب و أحمد سعد...هل انفصلا؟

ترددت مؤخرا بعض الشائعات التي تفيد بانفصال الفنانة سمية الخشاب عن زوجها المطرب أحمد سعد.

وظهرت هذه الشائعات إثر ما قيل عن غضب سمية الخشاب من محاولات زوجها أحمد سعد مصالحة طليقته الفنانة ريم البارودي، بعد أن نشرت الأخيرة محادثات بينهما عبر (الواتس اب) تكشف عن رغبته في مصالحتها بعد شهور من انفصالهما، وزواجه من سمية الخشاب.

مصدر مقرب من الزوجين أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن سمية الخشاب وأحمد سعد مازالا زوجين حتى الآن، ولم ينفصلا، حسب موقع صدى البلد.