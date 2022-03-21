انفصال معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي وسط تكتم كبير

انتشرت شائعات تفيد انفصال الممثل السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي وسط تكتم إعلامي للحفاظ على خصوصيتها.

وبعد انتشار القيل والقال، أكَّد مصدر مقرب من الثنائي أن لبرنامج "MBC TRENDING" أن الانفصال وقع بالفعل وبهدوء تام دون تصريحات إعلامية.

وقد بدأت الشائعات بالانتشار بعدما ألغى الثنائي متابعة بعضهما البعض، وحذف لين برنجكجي الصور التي تجمعها بمعتصم النهار باستثناء بعض الصور لهما مع طفلتهما.

ولطالما كان انفصال الثنائي موضع جدل وتكهنات، فهذه ليست المرة الأولى التي يشار أنهما يعيشان أزمة حادة وخلافات كبيرة في علاقتهما.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصال معتصم النهار وزوجته



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر انفصال معتصم النهار عن زوجته، وبدأت تساؤلاتهم حول أسباب التي دفعتهم للانفصال، وربط البعض المسألة بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، فكتب أحد المتابعين: "بعد خمسة ونص بعده نادين اتطلقت وبعد صالون زهرة انت اتطلقت، الله يجمعك مع نادين بالخير يارب وتتحقق افكاري".

وأضافت أخرى: "خلص اتجوز انت ونااادين نجيم نجيم أفكاري، وخططي تنجح".

وعلَّقت إحدى المتابعات: "البيوت اسرار وما بنعرف العذر أو الغلط من مين ويا ريت ما يفصحو عن شي او يحكو ع بعض متل بعض المشاهير احتراما للعشرة وبنتون، الله يوفقون بحياتون".





زواج معتصم النهار ولين برنجكجي



يذكر أن النهار وبرنجكجي تعرفا على بعضهما البعض بعمر صغير، حيث كانت هي بعمر العشرين وكان أول ما لفتها به هو شكله وعمله في الفن.

وقد تزوَّج الثنائي عام 2015 على طريقة الخطيفة بسبب معارضة أهلها للزواج منه؛ إلَّا أنهم وصلوا إلى حلٍ لمشاكلهم بعد الزواج مباشرة، وقد صرَّح النهار في إحدى اللقاءات أن عائلة زوجته باتت بمثابة عائلته.

ولدى النهار وزوجته طفلة تدعى "ساندرا" أنجباها بعام 2016.

غيرة لين برنجكجي على معتصم النهار



ولطالما كشفت لين أنها امرأة تغار بشكل كبير، لكنها أوضحت أنها أصبحت أكثر عقلانية وتتفهم شهرة زوجها وإحاطة المعجبات حوله؛ لكن هل تكون هذه الخصلة هي سبب انفصالهما؟!

معتصم النهار يخوض السباق الرمضاني

سيشارك معتصم بالمسلسل الدرامي الجديد "بيروت 303" إلى جانب لنجمين عابد فهد وسلافة معمار، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان، وإنتاج شركة الصبّاح أخوان ويتألف من 15 حلقة .

وتدور أحداث المسلسل حول حادثة مفاجئة وغامضة تهز مدينة بيروت ما يجعل الشخصيات تدخل في دوامة البحث عن حقيقة ماجرى، وأثناء هذه الرحلة من البحث تنشأ علاقات معقدة وتتكشف اسرار غير متوقعة تخص ماضي وحاضر أبطال القصة.