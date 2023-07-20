انهيار زواج ميغان ماركل وهاري.. والأخير يعيش بعيدًا عنها!

انتشرت العديد من الشائعات حول وصول الأمير هاري ووزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل لنقطة الإنهيار في علاقتهما الزوجية، بعد تعرضهما للعديد من الضغوطات والمشاكل العائلية والمهنية.

اانفصال الأمير هاري وميغان ماركل

وكشف موقع "رادار" أن دوق ودوقة ساسكس تعرضا للإرهاق بعد الصفقات التجارية الفاشلة، وردود الأفعال السلبية التي يواجهانها والهجوم الشرس المفتعل ضدهما منذ تنحيهما عن واجباتهما الملكية، بالإضافة إلى علاقاتهما المضطربة مع أصدقائهم والمقربين.

وأوضح أحد المطلعين أن الثنائي يحاولان معرفة ما أصاب علاقتهما، إذ يحاول هاري العثور على نفسه، فهو يشعر أنه لا يناسب عالم ماركل المبتذل في هوليوود.

كما لفت مصدر آخر إلى أن الثنائي يتعرضان لضغوط مالية هائلة لتمويل أسلوب حياتهما الفاخر في كاليفورنيا، بما في ذلك قصرها البالغ 14 مليون دولار والأمن الضخم. التكاليف.

وتابع المصدر قائلًا: "إن هذا الضغط ، إلى جانب مشكلاتهم العاطفية، قد جعل الحياة على الأرجح جحيمًا حيًا.. نأمل أن يساعدهم قضاء بعض الوقت في قارات مختلفة في العثور على كل ما يحتاجون إليه للمضي قدمًا."

في هذه الأثناء، أفادت تقارير أن الثنائي باعا قصرهما الكائن في بلدة مونتيكينتو بولاية كاليفورنيا، إذ يعيش هاري في مكان آخر.

سفر الأمير هاري منفردًا

وبدأت شائعات انفصال ميغان وهاري بالانتشار بعد إعلان استعداد الأخير للسفر إلى إفريقيا؛ من أحل تصوير وثائقي لمنصة "نيتفلكس" بمفرده.

إذ أشار المصدر إلى أن الرحلة قد تكون ما يحتاجه هاري لإيجاد نفسه؛ لأنه يعتبر القارة السمراء وطنه الثاني والمكان الذي يشعر فيه بأنه "يشبه نفسه كثيرًا".