الدكتورة خلود تدعو لمحاسبة الفتاة الأردنية "ليان" التي تعرضت للتحرش من أشقائها!

ما يزال خبر الفتاة الأردنية لين هو الأبرز في الشارع الأردني بعد توجيه الأخيرة عدة تهم إلى أشقائها بالتحرش الجنسي والتعنيف الذي شمل والدها.

بدأ الأمر بعد أن شاركت الفتاة فيديوهات عبر حسابها من مكان تواجدها في تركيا بعد أن أعلنت أنها هربت من منزل والديها لما فعلوه بها من ضرب وحبس إضافةً إلى سحب هاتفها منها وأي وسيلة للتواصل.

ولاقت فيديوهات ليان تفاعل كبير وانتشار بين رواد السوشال ميديا الذين تعاطفوا معها وطالبوا بفتح تحقيق ومساعدة الفتاة.

إلا أن الأمر انقلب رأساً على عقب بعد تداول صورة للفتاة تثبت مثليتها الجنسية وأنها كذبت بموضوع التعذيب الذي تعرضت له من قبل عائلتها خاصةً بعد شهادة صديقاتها بأخلاق العائلة وأن سبب هذا الضغط على ليان هو توجهاتها الجنسية.

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ولم تلتزم الفاشنيستا الكويتية بدورها الصمت وعلقت "لغة الجسد كفيلة بكشف كذب الفتاة..أنا ضد التصرف الغبي هذا..واناشد الجهات المختصة وجلالة الملك عبد الله الثاني باتخاذ اجراءات قانونية لأن هذا تشوية لسمعة أهلها"....

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وتابعت خلود "أهل ليان ناس محترمين ووالدها دكتور أتمنى منها العودة لأهلها ولا حد يتصرف التصرف الغبي هذا الي نتج عن صديقة السوء..ليان محتاجة مساعدة نفسية وتبتعد عن شخصية أبو الشباب الواضحة في الفيديو..زعلانة لأنو أهل ليان يحاولون يتواصلون معها بس هي رافضة".

من جهة أخرى، تم تداول فيديو للفاشنيستا الكويتية بعد أن كانت تقف أمام المرأة وتحاول أن تلتقط صورة لها لتتفاجأ بإحدى ابنتيها التوأم أمامها، إلا أن خلود لم تتعرف على التوأم ما إذا كانت "ليان أو ليليان" مما دفعها لطلب المساعدة من المساعدة المنزلية التي عرفتها مباشرة.



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