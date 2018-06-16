النجم اوزجان دينيز ينشر صورة حميمية تجمعه بزوجته بأول إجازة عائلية لهما!

النجم التركي الوسيم اوزجان دينيز

شارك النجم التركي الوسيم اوزجان دينيز متابعيه ومحبيه بصورة تجمعه بزوجته شايدة أتاكان عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام في الظهور الأول لهما بعد انجابهما طفلهما الأول.

ويظهر اوزجان مع زوجته بصورة حميمية حيث تظهر اتاكان وهي تقبل دينيز على خده خلال قضائهما إجازة عائلية، وكتب دينيز على الصورة معلقًا "لأول مرة إجازة عائلية" حيث تعتبر هذه اجازتهما الأولى بعد الزواج، وبدا الزوجان في غاية السعادة.

والجدير بالذكر أن دينيز رُزق بطفله الأول "كوزاي" من زوجته شايدة اتاكان والتي تصغره بـ 20 عامًا، والذي تزوجها بعد حملها وقبل وضع طفلها بشهر، حيث كان قد عقد قرانه عليها في شهر مارس الماضي.