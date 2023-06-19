أيدا أيجه تنشر بطاقة دعوة زفافها.. هل كشفت عن مكان الحفل؟

شاركت النجمة التركية الشهيرة "أيدا أيجه" صورة لبطاقة دعوة زواجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع جمهورها وذلك قبل حفل زفافها بأيام قليلة.

بطاقة دعوة زواج أيدا أيجه وبورهان تونجر تجتاح السوشال ميديا



ظهرت صورة دعوة الزواج التي كانت عبارة عن بطاقة بسيطة مصممة يدون أي تكليف وجاءت باللون الابيض والوردي وبكلمات بسيطة.



وكتبت ايدا وبورهان عبارة على دعوة الزفاف "سنكون سعداء لأنك ستشاركنا في حفل زفافنا" كما وضعا اسميهما في اعلى البطاقة، بالإضافة الى تاريخ الحفل وهو يوم الاربعاء القادم 21/6/2023.



ولم تكشف ايدا عن المكان المختار لهذه المناسبة المميزة في بطاقة الدعوة وذلك للمحافظة على سريّة الحفل الذي يبدو بانه سيقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين، وحتى لا يحاول المعجبين التواجد في المنطقة لالتقاط الصور.

ايدا ايجه تؤجّل حفل زفافها



كانت النجمة التركية "ايدا أيجه" قد قامت بتأجيل حفل زفافها من يوم الثلاثاء 20/6 الى يوم الأربعاء 21/6 وذلك لأن عيد ميلادها يصادف يوم الثلاثاء.



ويبدو واضحاً بانها تريد الاحتفال بعيد ميلادها منفصلاً عن عيد زواجها دون أن تكشف عن السبب الحقيقي لذلك.

وعلى صعيد آخر تعرضت نجمة مسلسل التفاح الحرام للهجوم في وقت سابق بعد اتهامها بالسخرية من ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل أشهر خلال مشاركتها في احد المناسبات مؤخرًا.