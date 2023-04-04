باريس هيلتون تكشف عن ملامح طفلها.. شاهدوا جماله

أعلنت عارضة الأزياء "باريس هيلتون" قبل فترة عن ولادة طفلها الأول بعد زواجها من رجل الأعمال كارتر ريوم وذلك بعد سنوات من الانتظار، حيث تبيّن بأن هيلتون لجات الى أم بديلة من أجل استقبال طفلها الأول.

باريس هيلتون تنشر الصور الأولى لطفلها وتكشف عن ملامحه

لم تكشف نجمة تلفزيون الواقع خلال وقت سابق عن أي تفاصيل حول طفلها الأول أو اسمه أو حتى ملامحه، لكن يبدو بانها أصبحت مستعدّة للكشف عن هذه التفاصيل في الوقت الحالي.

وشاركت وريثة سلسلة فنادق هيلتون عبر حسابها الخاص على "انستغرام" مجموعة صور لطفلها الأول تكشف من خلالهم عن ملامحه والذي أطقلت عليه اسم "فينيكس بارون هيلتون ريوم".

وظهرت باريس في الصور التي نشرتها باللونين الأبيض والأسود وهي ترتدي فستان باللون الأسود وتحمل طفلها بين ذراعيها، وفي صورة أخرى كانت ترتدي فستان باللون الأبيض وعلّقت عليها: "قلبي كلّه".

وتغزل الجمهور بصول طفل باريس وجماله، كما أثنوا بشكل كبير على الحميمية في صور باريس وابنها، متمنين لهما دوام الصحة.

سبب اختيار باريس هيلتون اسم فينيكس بارون لطفلها

كشفت عارضة الأزياء الشهيرى بأنها أرادت تسمية ابنها "فينيكس بارون هيلتون ريوم" وذلك لذكرى جدّها بارون، فقالت باريس: "لقد كان جدّي معلمي وكنت دائماً معجبه به كثيرا وقريبه منه وانا أفتقده كل يوم لذلك أردّت تكريمه بوضع اسمه مع اسم طفلي".