باريس هيلتون تُعرض مبلغ ضخم مكافئة لمن يعثر على كلبها

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع العالمية "باريس هيلتون" عن فقدان كلبها الصغير وهو من فصيلة الشيواوا وذلك منذ أكثر من ما يقارب الـ 10 أيام.

تفاصيل اعلان باريس هيلتون فقدان الكلب

نشرت عارضة الأزياء الشهيرة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيه عدة لقطات وصور للكلب الخاص بها.

ويُدعى الكلب دياموند بيبي وهو من فصيلة الشيواوا، وعلّقت باريس على الفيديو بقولها: "أحتاج لأن تعود طفلتي الصغيرة"، حيث عرضت مكافأة كبيرة لمن يعثر عليها أو يساعدها في ايجادها، وتبلغ قيمتها ما يقارب العشرة آلاف دولار.

كما وضعت بريدها الالكتروني للتواصل معها لأي شخص قد شاهد كلبتها او يعرف مكانها، مع قيامها بتحديد المكان الذي فقدت به.

زواج باريس هيلتون

وعلى الصعيد الشخصي كانت النجمة العالمية باريس هيلتون قد أقامت حفل زفاف ضخم خلال عام 2021 حيث صرّحت النجمة البالغة من العمر 40 عامًا بأنها ترغب بأن تصبح أماً وتطمح بأن يكون لديها العديد من الأطفال.

وتزوجت عارضة الأزياء ووريثة سلسلة هيلتون من رجل الأعمال العالمي كارتر ريوم وأقامت حفل الزفاف في منزل جدها الراحل.

وحرصت على التألق في حفل زفافها بأكثر من فستان زفاف ظهرت فيهم مثل الأميرات.