باسكال مشعلاني تستعد لطرح (استنى) باللهجة المصرية

تتعاون المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني فى أغنية تحمل إسم (استنى) مع الشاعر محمد رفاعي والملحن ملحم وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الاخيرة (اتعذبت كفاية) وتراهن باسكال على الاغنية الجديدة حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، حسب موقع اليوم السابع .

وتعد المرة الثانية التي تتعاون فيها مع الشاعر محمد رفاعي بعد نجاح أغنية (اتعذبت كفاية) والتي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية وهي من كلمات وألحان رفاعي ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خوري.