باسكال مشعلاني تطرح أغنية صيفية جديدة و تهديها لبيروت

طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني أحدث أغنياتها بعنوان (ع بيروت) على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

الأغنية من كلمات وائل الأقشر، وألحان ملحم أبو شديد، وتم تصويرها بعدد من المناطق في بيروت ومن إخراج زياد خوري.

باسكال كانت قد تحدثت مؤخرا عن الأغنية و قالت :((ع بيروت) أغنية صيفية بامتياز ، وتعد رسالة حب ووفاء مني لمدينتي الحبيبة بيروت التي أعشقها، وأتمنى أن تعود مثلما كانت في الماضي...).

النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني كانت قد طرحت مؤخرا أغنية تحمل إسم (دخيلو الله) من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهي أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدي اللبناني.