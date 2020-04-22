باسكال مشعلاني و إيساف يجتمعان في ديو (فرصة نرجع)

تستعد الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني لتقديم ديو غنائي جديد يجمعها بالفنان إيساف من خلال أغنية تحمل اسم (فرصة نرجع) كلمات الشاعر الغنائي رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، وتم تصويره فيديو كليب من إخراج هنا حافظ، ومن المقرر أن يتم طرحه علي طريقه الفيديو كليب أول أيام رمضان المقبل

وتقول مطلع الأغنية: (إتصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب.. يابخت إللى وقت الشدة ربنا جنبه وقريب).

وقال رمضان محمد مؤلف الأغنية أنه فكر في الأزمة التي نمر بها حالياً، ووجد أن من الضرورى التقرب من الله ويعود الكل للاحساس ببعضهم وهذه رسالته من الأغنيه، متمنياً أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحه، حسب موقع اليوم السابع.