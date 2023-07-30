باسل خياط ورشا شربتجي في رمضان 2024 - تفاصيل المسلسل واسم النجمة التي تشاركه البطولة

حجز عدد كبير من النجوم اماكنهم في الموسم الرمضاني المقبل 2024، من بينهم الفنان السوري باسل خياط الذي كان قد غاب عن الموسم الماضي.

تفاصيل مسلسل باسل خياط في رمضان 2024

كشفت العديد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير أنباء عن تواجد الفنان السوري باسل خياط في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل من إخراج مواطنته رشا شربتجي.

وبحسب الأخبار المتداولة يحمل المسلسل اسم "نظرة حب"، وهو من كتابة السوري رافي وهبه وفي الوقت الذي قالت بعض المصادر إن المسلسل من إنتاج شركة الصباح، أكدت مصادر أخرى أنه لشركة ايبلا للإنتاج الفني.

وبعد انتشار الأخبار عبر الجمهور عن حماستهم الشديدة لثنائية خياط ورشا شربتجي، متسائلين عن هوية النجمة التي من المقرر ان تشارك امامه في البطولة.

وبعد العديد من الأسئلة والترجيحات، أكدت العديد من المصادر أن الفنانة اللبنانية كارمن بصيبض ستشارك خياط بطولة مسلسل نظرة حب.

باسل خياط ومسلسل الثمن:

شارك الفنان السوري قبل مدة في المسلسل العربي "الثمن" وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "ويبقى الحب" وجسد دور رجل الأعمال زين الذي يقع في حب سارة "رزان جمال" إلا ان الأخيرة تطلب منه سلفة مادية دون الكشف عن السبب ليستغل الأمر ويقدم لها عرض حول قضاء ليلة معها مقابل المبلغ المالي.

تضطر سارة إلى الموافقة حيث ان المبلغ لعلاج ابنها الوحيد ابراهيم، وبعد أن يكتشف زين السبب يشعر بالندم.