باسل خياط يثير حماسة جمهوره بالبوستر الخاص بمسلسله الجديد "الكاتب"!

شوّق الفنان السوري باسل خياط جمهوره لمسلسله الجديد "الكاتب" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ونشر خياط البوستر الخاص بالمسلسل والذي يظهر فيه بإطلالة خاصة للشخصية إلى جانب بطلة العمل دانييلا رحمة.

وأثار شكل خياط بالبوستر حماسة جمهوره والذي توقع أن يحمل المسلسل أحداث مميزة وفقًا للشخصية التي ظهر بها، بالإضافة لطريقة نظرة دانييلا رحمة له في البوستر، والتي تدل على ان خياط سيقدم شخصية مُثيرة للجدل في هذا الموسم أيضًا.اني الماضي من خلال مسلسل "تانغو" وحقق المسلسل الذي شارك في بطولته باسم مغنية ودانا مارديني، نسبة مشاهدة عالية جدًا.

ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققاه الثنائي في الموسم الماضي دفع منتج العمل جمال سنان إلى جمعهما من جديد بالمخرج السوري رامي حنا.

وعلى صعيد آخر ومع اقتراب الموسم الرمضاني بدأت العديد من الشركات المنتجة بطرح البوسترات الخاصة بالأعمال، وفيما يخص الدراما العربية فإن المنافسة ستكون قوية هذا الموسم بعد دخول الفنان قصي خولي بمسلسل "خمسة ونصف" ، والفنان مكسيم خليل بمسلسل "صانع الأحلام" للمنافسة إلى جانب كل من عابد فهد "دقيقة صمت"، تيم حسن "الهيبة – الحصاد"، باسل خياط "الكاتب".

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