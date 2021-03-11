تعرفوا على هشام مدكور الذي فضحته كاملة أبو ذكرى بقضية اغتصاب الأطفال

ما يزال التصريح الذي أطلقته المخرجة المصرية كاملة أبو ذكرى حديث الجمهور والصحافة خاصةً أنها فضحت أحد الممثلين بتهمة التحرش الجنسي على سياق ما فعله المحامي الذي تحرش بطفلة المعادي.

المنشور الذي شاركته كاملة أبو ذكرى جاء فيه "الواحد مانامش طول الليل بسبب فيديو التحرش بالطفلة .. رعب والتفكير في إن لو الشخص ده هو فعلا اللي كل صفحته صور مع الكعبة وآيات قرانية إزاي ممكن شخص يبقي خادع بالشكل ده".. وتابعت ""افتكرت ممثل كان سفير سابق في الأربعينيات ساكن في الزمالك شكله وسيم ومحترم وشيك جدا وكان بيشتغل معانا في فيلم أثناء ما كنت مساعدة إخراج .. واتفاجأ كرو العمل إنه تم القبض عليه لأنه بيقوم بخطف بنات صغيرة من الشارع وياخدهم عنده البيت يحبسهم ويغتصبهم” .

وختمت كاملة أبو ذكرى حديثها بـ "لغاية لما اتفضح أمره ومات في السجن .. المظاهر ساعات بتبقي خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر" .

منذ لحظة الإعلان عن الممثل المتحرش تساءل الجمهور عن هوية هذا الممثل ليتبين أنه يدعى هشام مدكور والذي لعب عدة أدوار ثانوية في أفلام متعددة كان أشهرها "شورت وفانلة وكاب" الذي جمعه بالممثل المصري أحمد السقا، كما تواجد بجانب الراحل حسن حسني في فيلم "ابن عز".

لماذا لا توجد معلومات كافية عنه؟

بحسب المتداول أن عائلة الراحل كانت قد دفعت مبلغ لمحركات البحث لإخفاء كافة التفاصيل المتعلقة بحادثة الاغتصاب للفتيات المتشردات والتي كانت تبدأ عن طريق جمع الفتيات الصغيرات بمساعدة من خادمته الشخصية ومن ثم يتم تنظيف الفتيات وجعلهن يرتدين ملابس جديدة لينتهي الأمر بالإغتصاب والحبس داخل المنزل.

انا فاكرة القضية دي .. واللي اكتشفتها اخصائية اجتماعية من اللي بيتابعوا اطفال الشوارع .. البنات الصغيرة اخبروها انه كان بياخدهم هو والخادمة بتاعته ويحميهم ويلبسهم ويغتصبهم

بس تقريبا عائلته دفعت لجوجل عشان يشيلوا الداتا اللي عنه(ايوه بيراسلوا ادارة جوجل وبتتشال الداتا مقابل فلوس) https://t.co/NWpf5gr4Zk — Nabila Elsayed (@Nabila_Lawyer) March 10, 2021

هل هنالك صلة قرابة بين هشام مدكور وشريف مدكور؟

لحد الآن لم يتم اكتشاف إذا ما كان هشام وشريف فعلاً من نفس العائلة أو مجرد تشابه أسماء على الرغم من أنهم يقيمان في مصر.



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