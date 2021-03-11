مشعل الخالدي طليق المعنفة أميرة الناصر يطلب مهر ممن تريد الزواج منه..فيديو صادم!

تداولت الصفحات الفنية فيديو للشاب السعودي مشعل الخالدي زوج المرأة المعنفة أميرة الناصر التي كانت قد تصدرت الحديث منذ فترة.

وأطل مشعل الخالدي بالفيديو وهو يصرح "الي تبي تتزوجني المفروض تدفع مهر لأني أنا مو أي حد أن مشعل الخالدي"!

وأثار الفيديو سخرية الجمهور وهجومهم على الخالدي، وكان أولهم الشاب السعودي المثير للجدل ريان الذي علق بـ "رجال ع الفاضي؟ مين هذا ؟ انا سعودي واول مره اسمع فيه" وتابع "المهر عليها والضرب ع مين"؟.

وتابع أحدهم "ولك يا ريتها امك جابت بسكليت احسن من هالخلفة هاي.. على شو تدفعلك مهر على رجولتك اللي مو موجدة"!!

وكان هنالك تعليق "على زينك وتربيتك وأخلاقك مسكين الله يشافيك"..وكان هنالك تعليق "استغفر اللهه بس انت روح شف نفسك بالمرايا مين بترضى تتزوجك اصلاً".

بالعودة لطليقته أميرة الناصر فقد كانت تصدرت الحديث بعد أن أكدت تعرضها للتعنيف من قبل مشعل وشاركت مجموع صُور بأثار الجروح من الضرب وتصريح جاء فيه "هذا نوع من أنواع العنف اللي أنا تعرضت له ومافي أحد وقف معي وجاني ضغط نفسي ما تحملت عقلي طار بغيت أي حاجة تقهره لدرجة إني ما فكرت لما نزلت سناباتي".

ولم يتوقف الأمر هنا، حيث كانت أميرة الناصر، قدر نشرت مقطع فيديو، أعلنت فيه عن خلعها الحجاب، قائلة: "الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي". ووقتها استغل طليقها الموقف ليشارك فيديو وهو يبكي ويعلق بـ "حسبي الله عليكي يا أمير، نزلتي راسي الأرض لتحصلي على المزيد من الشهرة والمزيد من المتابعين، لا أبحث عن شهرة ولا توثيق اذا كان هذا على حساب كرامتي"

إلا أن أميرة لم تلتزم الصمت ووصفته بالكاذب والسارق بنفس الوقت بعد أن كان قد أخذ سيارتها إلى الرياض حيث مسقط رأسه.

يذكر أن أميرة كانت بعد طلاقها قد أقامت حفلًا كبيرًا مرتدية فستانًا أبيض، وقالت أميرة التي في مقطع الفيديو إنها ارتدت فستانها من تصميم عبد الله المعروف في حفر الباطن، والذي صممه لها لارتدائه في حفل ذكرى زواجها مع زوجها مشعل، ولكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.

#حفل_طلاق_اميره_الناصر



هاشتاق مرفوع حول حفل طلاق أميرة الناصر، والتي ظهرت بإسمها هاشتاقات عديدة مؤخرًا، جميعها مرفوعة. pic.twitter.com/YJdtNdEByQ — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 26, 2020

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