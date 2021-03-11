دينا داش تشارك فيديو جريء من شهر العسل.. والجمهور "صورتي غرفة النوم"؟!

ما تزال أخبار البلوقر المصرية دينا داش تتصدر الحديث بعد حفل زفافها الفخم والمميز وصولا لصُور وفيديوهات شهر العسل.

وشاركت دينا صُورة أولى لها من شهر العسل ونالت انتشار كبير لتعود من بعدها وتشارك فيديو راقص لها من جزر المالديف وهي ترتدي فستان أسود قصير، ونال الفيديو انتقادات واسعة بسبب الجرأة نوعاً ما في الفستان الذي كان مكشوف من منطقة الصدر إضافةً إلى تصويرها المستمر لتفاصيل حياتها حتى في شهر العسل والذي من المفترض أن يكون خاص بالزوجين فقط.

وجاءت تعليقات الجمهور الهجومية جاءت كالتالي "ولو...شو ضايل تصور" وتابع آخر "دي في شهر العسل اخ هههه طيب والشاب الديوس جوزها ده فين".

وكان هنالك تعليق "والله الواحد مابقي عارف الدنيا راحه بينا فين...؟؟؟والخصوصيات هتنتهك لحد فين بالظبط؟" وأضاف آخر "يعني هي لو لبست محترم شويه هيحصلها حاجه والنطع اللي معاها ده لزمته ايه بالذمه واسمها مسلمه".

بالعودة لحفل الزفاف فقد كانت البلوقر المصرية قد تألقت بفستان أبيض من دون أكمام من تصميم "مرام برهان"، وكان ما لفت الأنظار في الحفل الرقصات المتنوعة التي أدتها بجانب الاشبينات ما بين أنغام الأغاني الأجنبية والشعبي المصري، كذلك الأمر مع زوجها الذي أدى برفقة أصدقائه العديد من الرقصات كنوع من الرد على العروس.

نبذة عن دينا داش

بلوجر مصرية والشقيقة الكبرى للممثل أحمد داش ولدت عام 1996، تمتلك قناة على اليوتيوب خاصة بها تقدم من خلالها محتوى مختلف حول مواضيع مثل الجمال والموضة وفنون تطبيق المكياج، وأصبح لديها مليون ومئتان ألف عبر تطبيق إنستقرام. بدأت حياتها العملية في سن مبكرة حيث أسست شركة تسويق متخصصة في مجال التجميل، رغم ابتعاد تخصصها عن التمثيل إلا أنها دخلت مجال الإعلانات بالمشاركة في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة عام 2019.

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