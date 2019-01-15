ميريام فارس

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان اللبناني باسم فغالي وهو يقوم بتقليد رقصة الفنانة اللبنانية ميريام فارس في اغنيتها الاخيرة "قومي".

وظهر فغالي في الفيديو في احد النوادي الليلية مُرتديًا ملابس قريبة على ما ارتدته فارس في الأغنية مع وضع باروكة شعر بنفس ستايل شعرها وقام بتقليد الرقصة.

وكان شريف ترحيني مُخرج كليب "قومي" قد اطلق تحدي خاص بتقليد رقصة ميريام فارس المميزة في الكليب، ولاقى التحدي صدًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما كانت شقيقة فارس اول من خاضت التحدي والذي يدل على رشاقة وقدرة كبيرة في الرقص.

والجدير بالذكر ان الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت قد عادت لجمهورها بعد غياب طويل بسبب وعكة صحية ألمت بها لم تكشف عن تفاصيلها، بإصدراها كليب جديد حمل اسم "قومي"، واعتبرت فارس أن هذه الأغنية هي بمثابة إعلان لعودتها إلى جمهورها بعد أ شهر من الغياب بسبب المرض الغامض الذي لم تكشف عن تفاصيله.

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