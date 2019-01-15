براءة سارة نخلة من تهمة الاعتداء على والدة طليقها احمد غبدالله محمود!

سارة نخلة وطليقها أحمد عبدالله محمود

أصدرت محكمة مصرية حكمًا ببراءة الفنانة السورية سارة نخلة وذلك في القضية التي رفعتها عليها والدة طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود، السيدة حنان البمبي.

وكانت البمبي قد تقدمت ببالغ في النيابة تتهم فيه طليقة ابنها سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب عند ذهابها لمنزل ابنها من اجل بعض الأوراق هناك، وقدمت البمبي في شهر اكتوبر الماضي تقرير طبي يكشف عن إصابتها في كتفها الأيمن وساقها اليسرى.

وبعد إحالة القضية إلى المحكمة تمت تبرئة نخلة من الاعتداء وانهاء القضية، وذلك بسبب تضارب في أقوال السيدة حنان، ولوجود تقريرين الأول لا يوجد به أي إصابات فيما جاء الثاني مختلفًا وهو الأمر الذي جعل المحكمة تشكك فيه وبالقضية.

والجدير بابذكر أن الفنان المصري أحمد عبدالله محمود كان قد انفصل عن زوجته الفنانة السورية سارة نخلة بعد زواج استمر 3 سنوات بسبب بعض الخلافات، وكانت نخلة قد اعلنت انفصالها بتحويل الحالة الاجتماعية من متزوجة إلى عزباء.

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