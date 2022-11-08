باسم مغنية ينتقد الممثلات.. فهل عنى نجمات ستيلتو؟

انتقد الفنان اللبناني باسم مغنية الفنانات والممثلات اللواتي بنظره بدأن يفقدن موهبتهن في التمثيل ليتحولن لعارضات أزياء يهتتمن بالأزياء والموضة لا غير.

باسم مغنية يهاجم أداء الممثلات

توجَّه باسم مغنية عبر حسابه على موقع "تويتر" لانتقادات الممثلات، ونشر تغريدة كتب فيها: "لست من هواة التعميم ولكن بات واضحاً أن معظم الممثلات في الوطن العربي، أصبح أداؤهن ضعيفاً وسطحياً بعد أن كن مثالاً يحتذى من ناحية الأداء وكنت من أشد المعجبين بهن".

وتمنى باسم أن تعود هؤلاء النجمات إلى الزمن الجميل والابتعاد عن السوشال ميديا والمظاهر، مُضيفًا في الختام: "أتمنى أن يرجعن إلى الزمن الجميل والابتعاد قدر الإمكان عن عالم السوشيل ميديا والمكياج واللوك".

وأرفق الفنان تغريدته بهاشتاغ جاء فيه "أنتن ممثلات لا مودلز".

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة مغنية بين مشيد ومنتقد، فمنهم من رأرى أنه يعني بكلماته نجمات مسلسل "ستيلتو" أبرزهن الفنانتين السوريتين كاريس بشار وديمة قندلفت، فعلَّق أحدهم: "كاريس بشار احسن تروح تفتح تيك توك وتترك التمثيل العمى استحت ستيفاني صليبا تمثل هيك ما بق تعرف تضحك، ضحكتها بتلعي النفس صراحة".

وأضاف آخر: "انو مبسوطات عم بيجمعو شبكة فانزات ومطبلجية من المراهقين . والمنتج هيك مبسوط وبيدفع . لشو هي المهنة ازا مش لتجميع المصاري . بلا موهبة بلا تاريخ بلا بلوط . للأسف يعني ."

وأضاف آخر أن ظهور الدراما المشتركة التي يترسخ فيها المنطلق اللبناني أثَّر على قيمة الأعمال، قائلًا: "انخراط الفنانين بالسوشال ميديا بشكل مستمر خلانا نبطل نصدق أدوارن. بالإضافة لتسيد الدراما المشتركة للمشهد، وترسيخ منطلقاتها "اللبنانية" ضمن أي عمل جديد. من هالمنطلقات، البطلة الجميلة الفاتنة. وهيك صار الكل يدورو ضمن فلك هي الجميلة السطحية..لاحظت حتى بمصر منتجي لبنان عم يشتغلوا.".

