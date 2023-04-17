باسم ياخور: تيم حسن الأكثر جماهيرية..ونادين نجيم كثنائية رومانسية معي

حلَّ الفنان السوري باسم ياخور ضيفًا في برنامج "مراحل" الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، وشارك في عدة تحديات وأجاب مجموعة من الأسئلة التي تخص حياته المهنية والشخصية من أجل أهداف إنسانية.

باسم ياخور يختار أكثر النجوم السوريين جماهيرية

طلب العلياني من ياخور ترتيب مجموعة من النجوم السوريين المعروفين من الأكثر جماهيرية إلى الأقل جماهيرية، ولم يتردد الفنان في الإجابة من أجل الوصول إلى المبلغ المنشود لمساعدة الحالة الإنسانية.

وابتدأ ياخور بمقدمة يشيد من خلالها بزملائه الفنانين، قال فيها: "أصدقائي إنتو بتعرفوا أنه هاد المبلغ رح يدوبل من أجل حالة إنسانية لذا أعذروني انتو حبايب قلبي، باسل إنت صديقي الصدوق، قصي إنت أخي وحبيبي، ومكسيم معزته كبيرة عندي برغم اختلافاتنا، تيم لا يناقش الاسم لأنه من النجوم الرائعين وأنا بحب لتيم لأنه رجل استثنائي".

ووضع ياخور الفنان السوري تيم حسن في المركز الأول، يليه قصي خولي في المركز الثاني، ممن بعده باسل خياط، ثم مكسيم خليل، ووضع نفسه في المركز الأخير.

من سيكمل مسيرة حاتم علي؟

أما بشان المخرج الذي يكمل مسيرة المخرج السوري الراحل حاتم علي، أشار ياخور إلى أن هناك العديد من المخرجين الرائعين الذين عملوا مع حاتم ويكملون مسيرته مثل: المثنى، وسيف الدين سبيعي، وسامر برقاوي، وغيرهم.

وحول مشاركته بمسلسل "باب الحارة" في أجزائه الأخيرة، شدد على أن العمل لم يعرض عليه، ولا يفكر بالمطلق الانضمام له، مؤكدًا أن العمل "انتهى".

نادين نجيم كثنائية

وسئل ياخور حول من يختار لتقوم معه بثنائية في عمل درامي عاطفي، وكان من بين الأسماء المعروضة سيرين عبدالنور، وأمل بوشوشة، وماغي بوغصن، ونادين نجيم، ليقع اختياره على الأخيرة، لافتةً إلى أن سيرين أول من بدأ بالثنائيات الرومانسية.



