مسلسل العربجي: باسم ياخور وديمة قندلفت يتصدران حديث الجمهور في مشهد الانتقام

يتصدّر مسلسل العربجي الذي ينتمي إلى البيئة الشامية، وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه تزامناً مع شهر رمضان، وتعلّق الجمهور بشخصيات المسلسل بشكل كبير، بسبب الأداء الاحترافي لنجومه سلوم حداد، باسم ياخور، ديمة قندلف،

تصاعد الأحداث في مسلسل العربجي

بدأت الأحداث تتصاعد في مسلسل العربجي وذلك بعد سيطرة أبو حمزة "سلوم حداد" على زعامة الحارة ومحاولته كسر جبروت وقوة عبدو العربجي "باسم ياخور" بالتعاون مع الدايّة بدور "ديما قندلفت".

وبالرغم من محاولة تلفيق تهمة شرف وجلب العار الى ابنة العربجي عبده وزوجته الا أن الاخير لم ينكسر، وحاول الحفاظ على قوته وأسرته.

وخلال الحلقة 16 يكتشف عبده ان الداية بدور اتهمت ابنته زورًا في شرفها، وان شهادتها في هذا الأمر كانت كيدية، ويقوم بمواجهة الدايّة بكل قوّة، اما الأخيرة فتعترف بفعلتها هذه أمامه وتخبره بأنها قامت بذلك انتقاماً لوالدها لظناً منها بأن عبده هو السبب في ادخاله السجن.

وينفعل عبده على بدور ويحاول قتلها عن طريق الخنق، لكنه يتراجع ويقرر ان تذوق من نفس الكأس التي عاشته ابنته، ويقوم بتمزيق ملابسها، وخلع ملابسه، بهدف جلب الفضيحة لها.

وتصدر المشهد حديث الجمهور والسوشال ميديا واصفين المواجهة بينهما بالنارية، معلقين أن أداء النجمين كان مبهرًا بشكل كبير.

تفاصيل مسلسل "العربجي"

يدور العمل في مكان وزمان افتراضيين، وينتمي إلى البيئة الشامية، ويتناول صراع الخير والشر، وسط العديد من الأحداث الصادمة والمكائد والصراعات.