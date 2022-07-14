بالصورة: شيرين عبد الوهاب تكتسب مزيدا من الوزن في أحدث إطلالاتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب ظهرت فيها برفقة السيناريست تامر حبيب وبدا وزنها زائدًا مقارنة بوزنها في فترات ظهورها الأخيرة.

و كانت المطربة شيرين عبدالوهاب قد كشفت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الفنان تامر عاشور، وذلك خلال ردها على أسئلة محبيها عبر خاصية (ستوري) على موقع (إنستغرام)،حيث أجابت على سؤال أحد متابعيها عن تقديمها أغنية حزينة، وقالت: (في واحدة هتخلص عليك خالص ألحان تامر عاشور).

وأعاد تامر عاشور نشر ما قالته شيرين، وعلق قائلًا: (القاضية إن شاء الله).