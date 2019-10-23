بالصور: أول إطلالة لهنا الزاهد بعد مرضها ووفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا

أطلّت من جديد الفنانة المصرية هنا الزاهد على متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع إنستغرام، حيث يتابعها هناك أكثر من 10 مليون شخص من أرجاء الوطن العربي.

ونالت هنا الزاهد اهتمام وتفاعل كبير من قبل الجمهور، حيث وصلت عدد الإعجابات على إحدى صورها لأكثر من350 ألف، بينما شاهد الفيديو الذي شاركته عبر إنستغرام أكثر من مليون ونصف شخص، ويأتي كل هذا الاهتمام خاصة وأن هنا الزاهد غابت لفترة بسبب مرضها عقب الزفاف من أحمد فهمي، بالإضافة إلى الحالة النفسية السيئة التي دخلت فيها بعد وفاة زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا.

يشار إلى أن هنا الزاهد كانت قد أثارت قلق الجمهور بعد دخولها للمستشفى، حيث لم يكن هناك أي شيء واضح حول حالتها الصحية، والمثير للقلق هو أنها تعرضت للوعكة الصحية أثناء تواجدها في باريس لقضاء شهر العسل برفقة زوجها الممثل أحمد فهمي.

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