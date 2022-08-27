بالصور: تامر حسني يؤدي مناسك العمرة

أدى النجم تامر حسني، مناسك العمرة برفقة أصدقائه أثناء تواجده في المملكة العربية السعودي.

ونشر تامر بعض الصور، عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، وعلق: (امبارح ربنا كرمني وعملت عُمرة مع أصدقاء عمري، وبجد من جوه قلبي دعيتلكم كتير دعاء الأهل لأنكم فعلاً أهلي وأصحابي وعشرة عمري).

و أضاف: (ربنا يحققلكم كل أمنياتكم وتوصلوا لكل أحلامكم، وربنا يتقبل دعايا ليكم كلكم أنتوا وكل الناس يا رب، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله).

هذا وأحيى تامر حسني حفلاً فنيًا في جدّة حيث يقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل وأشهر أغنياته الجديدة والقديمة.