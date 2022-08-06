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تامر حسني يوضح تفاصيل تعرضه لحادث سير في الأردن

سهير العابد

سهير العابد

منشور 06 آب / أغسطس 2022 - 04:14
تامر حسني
تامر حسني

نفى النجم تامر حسني تعرضه لحادث سير في الأردن، وأوضح أن من تعرض لحادث هو شخص من فريق عمله وأنه بخير حاليا، وكتب تامر علي حسابه بـ(فيسبوك):(يا جماعة في خبر بينتشر أني عملت حادث الحقيقة أنه مش أنا، هو حد من فريق عملي والحمدلله هو بخير و زي القرد.. الحمدلله النهاردة عملت انجح حفلات حياتي وسط الجمهور الأردني الحبيب على مسرح جرش العظيم.. كل الشكر لكل الأردن وكل الشكر لكل اللي سأل عليا واهتم.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا).

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وكان تامر قد أحيا يوم أمس الجمعة، حفله ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثين، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وعلق تامر حسني قائلاً : (تشرفت بإحياء حفل مهرجان جرش الدولي بالأردن امام الشعب الاردني الحبيب الكريم ، تكريمي على مسرحكم العظيم شرف كبير جداً لي ،كل الشكر للآلاف اللي حضروا ، و اللي محضروش ان شاء الله نعملهم حفله تانيه ، فعلاً كانت من اجمل حفلات حياتي..شكراً للشعب الاردني الحبيب ).

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كلمات دالة:تامر حسني

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