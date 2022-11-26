بالصور: رنا رئيس تحتفل بخطوبتها في حفل عائلي بهيج

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بخطوبتها على الشاب علي يسري، في أجواء عائلية بمنزلها متألقة بفستان أبيض قصير وبحضور الفنان حلمي عبد الباقي.

ونشرت رنا وأصدقائها مجموعة من صور الاحتفال الذي تم في بيت العروس وسط حضور الأسرة والمقربين فقط، عبر خاصية (ستوري) على صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير (إنستغرام)، نالت اعجاب متابعيها.

و كانت الفنانة الشابة قد فوجئت بتلقيها عرض مفاجئ لخطوبتها على الهواء، وذلك خلال استضافتها في برنامج (معكم منى الشاذلي)،الذي عرض على قناة (سي بي سي).

جاء ذلك بينما كانت الإعلامية منى الشاذلي تسأل رنا عن حالتها العاطفية، فأجابت الفنانة الشابة بأن هناك مشروع ارتباط قريب.

وقبل أن تسترسل في الكلام، كان خطيبها خرج من بين الجمهور المشارك فى تصوير الحلقة، وعرض عليها الارتباط وقام بإحضار خاتم الخطوبة وارتدته على الفور بحضور شقيقتها الكبرى وشقيقها الأصغر.