بالصور: عادل إمام وسمير غانم ونجوم  الفن في عزاء الراحل عزت أبو عوف

توافد النجوم يوم أمس إلى عزاء الفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض وبقائه في العناية المركزة لمدة طويلة في الأيام الأخيرة قبل وفاته بسبب مشاكل صحية في الكبد والقلب.

وكان على رأس الحضور من النجوم الذين حرصوا على تأدية واجب العزاء في الفنان الراحل عزت أبو عوف، الزعيم عادل إمام الذي من المعروف عنه ندرة تواجده في أغلب المناسبات الاجتماعية المماثلة، وأيضًا حضر كل من سمير غانم وفاروق الفيشاوي وأحمد السقا وتامر حسني ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وغيرهم من الفنانين.











يشار إلى أن الفنان الراحل عزت أبو عوف فارق الحياة صباح الإثنين عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وترك خلفه رصيد فني كبير وأدوار لا تنسى في عالم صناعة الدراما والأفلام، كان آخر ظهور له في إعلان "فودافون" مع عمر دياب خلال شهر رمضان الماضي.

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