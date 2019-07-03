ستيفاني صليبا: "أنا فتاة شرقية وأرفض مشاهد القُبل في السينما"

حلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا ضيفة على إحدى حلقات برنامج "MBC Trending" مع صبحي عطري، وكشفت خلال اللقاء عن رأيها حول المشاهد الحميمية في السينما وعن إذا ما كانت ستقبل في حال عُرض عليها القيام بذلك.

وأوضحت ستيفاني صليبا أنها ضد مشاهد القُبل في السينما لعدة أسباب، فمن وجهة نظرها أن هذه المشاهد لن تؤثر على القصة أو العمل في حال وجودها من عدمها، وأضافت أيضًا أنها تعيش في مجتمع شرقي والقيام بهذا الشيء وانتشاره على القنوات أمر منبوذ ولا يتماشى مع عادات وتقاليد الفتاة الشرقية، واختتمت: "أنا شخصيًا بستحي اذا شافوني عم بوّس..يمكن أنا بدائية شوي بتفكيري".

وعلى الجانب العاطفي، كشفت النجمة ستيفاني صليبا عن وقوعها في قصة حب في الفترة الحالية، وتحدثت عن بعض صفات الزوج المستقبلي، إلّا أنها لا تفكر في الارتباط رسميًا وعلقت: "بعدني بأول الطريق..خليني ركز عالشغل، وخليني اشبع من الشي الي انا بدي حققه".

على الصعيد الفني، شاركت ستيفاني صليبا في سباق رمضان 2019 في مسلسل "دقيقة صمت" مع النجم عابد فهد وعدد من نجوم الفن في سوريا،مثل خالد القيش ورنا شميس وفايز قزق وفادي صبيح، وهو من تأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: