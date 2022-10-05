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بالصور: عبير صبري و زوجها يؤديان مناسك العمرة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:26
عبير صبري و زوجها
عبير صبري و زوجها

شاركت الفنانة المصرية عبير صبري جمهورها صورة لها من أمام الكعبة المشرّفة أثناء تأديتها العمرة  برفقة زوجها عن شقيقها الذي رحل في الآونة الأخيرة. 

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و نشرت صبري الصورة عبر حسابها الخاص في تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) حيث ظهرت وهي مرتديةً الملابس السوداء والحجاب، وعلّقت عليها قائلة: )من أجمل وأطيب مكان في الأرض... الحمد لله... عمرة لأخويا حبيبي ربنا يرحمه ويسعده بالجنة ويرحم كل الراحلين عنا... ما شاء الله).

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري كان مسلسل (يوتيرن) ،الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022، وشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام حجاج، عبير صبري، توفيق عبدالحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، العمل من إنتاج شركة العدل، تأليف أيمن سلامة، العمل من إخراج سامح عبدالعزيز.

كلمات دالة:عبير صبري

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