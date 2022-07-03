عبير صبري تُفجع بوفاة شقيقها الشاب

صدمة كبيرة تعيشها الفنانة المصرية عبير صبري وشقيقتها الأعلامية مروة صبري بعد إعلان وفاة شقيقها الوحيد أحمد صبري بشكل مفاجئ وبعمر صغير

عبير صبري تُفجع بوفاة شقيقها

اعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر حسابها في انستغرام عن وفاة شقيق الفنانة المصرية عبير صبري، وكشفت بعض المصادر أن احمد صبري وهو الشقيق الوحيد للفنانة عبير صبري، قد توفي بشكل مفاجئ حيث انه لا يعاني من اي مشكلة صحية وهو في العقد الرابع من عمره

وحرص عدد كبير من المشاهير على تقديم واجب العزاء للفنانة المصرية وشقيقتها الإعلامية بهذا المصاب من بينهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها في فيسبوك: "خالص العزاء للزميلة الفنانة عبير صبري و الاعلامية مروة صبري في وفاة المغفور له بإذن الله أخاهم أحمد صبري الفاتحة اللهم صبرا و سلاما

وكشفت بعض المصادر أن جثمان الراحل الذي يعمل في احد الوكالات الإعلانية سيتم تشيعه اليوم الظهر، فيما لم تنشر الفنانة المصرية عبير صبري اي منشور يتعلق بوفاة شقيقها حيث يبدو انها تعيش فترة من الحزن الشديد

وحرصت عبير وشقيقتها مروة في وقت سابق على نشر عدد من الصور العائلية التي تجمعهما بشقيقهما كاشفين عن متانة علاقتهما العائلية مع شقيقها الوحيد

يُشار إلى ان عبير صبري شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022 في مسلسل بوترين بشخصية هدى إلى جانب الفنانة ريهام حجاج ونخبة من النجوم

